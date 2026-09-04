Panchkula News: नमो क्रिकेट लीग की ट्रॉफी का मुख्यमंत्री ने किया अनावरण

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संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। सेक्टर-5 में वीरवार को आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नमो क्रिकेट लीग-2026 की ट्रॉफी का अनावरण किया। उन्होंने क्रिकेट में हाथ आजमाकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और खेल प्रतिभाओं व कलाकारों को क्रिकेट बैट-बॉल भेंट किए। प्रतियोगिता में पांच राज्यों की 3 हजार से अधिक टीमें हिस्सा लेंगी। आयोजकों का उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़कर नशे से दूर रहने का संदेश देना है। नमो क्रिकेट लीग का शुभारंभ 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर होगा।मुख्यमंत्री ने आयोजन की तैयारियों के लिए सुदेश भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों समेत अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने खिलाड़ियों की मेहनत और सरकार की खेल नीति को उपलब्धियों का आधार बताया।समारोह में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी, मेयर श्याम लाल बंसल, हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्ष बंतो कटारिया, भाजपा नेता संजय टंडन, मुख्यमंत्री के ओएसडी भोपाल सिंह खदरी और मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे समेत अन्य लोग मौजूद रहे।