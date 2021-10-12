Panchkula News: रज्जीपुर-सूरजपुर के अशोका फार्म में भीषण आग से मची अफरा-तफरी, लाखों के नुकसान की आशंका

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सूचना मिलते ही पहुंचीं दमकल की गाड़ियांआग लगने की सूचना मिलते ही पंचकूला और कालका से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। आग की भयावहता को देखते हुए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पाने के प्रयास जारी हैं।पुलिस की टीमें भी मौके पर मौजूदघटना की सूचना मिलने के बाद थाना पिंजौर पुलिस और अमरावती पुलिस चौकी का स्टाफ भी मौके पर पहुंच गया। पुलिसकर्मी घटनास्थल पर मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।लाखों के नुकसान की आशंका, आग बुझने के बाद होगा आकलनअशोका फार्म में लगी भीषण आग के कारण लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, अभी तक आग से हुए वास्तविक नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है। दमकल विभाग द्वारा आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ही पता चल सकेगा कि फार्म में कितना सामान आग की चपेट में आया और कुल कितने रुपये का नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है।