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Panchkula News: विराट नगर में गूंजे बजरंगबली के जयकारे

Wed, 11 Nov 2026 01:56 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:56 AM IST
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Chants of 'Bajrangbali' echoed in Virat Nagar
चंडीमंदिर। विराट नगर स्थित हनुमान मंदिर में मंगलवार को सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया।
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इसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने हिस्सा लिया। सामूहिक पाठ के दौरान मंदिर परिसर जय श्रीराम और जय हनुमान के जयकारों से गूंज उठा। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। बजरंगबली के दर्शन कर परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। संवाद
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