Panchkula News: दहेज प्रताड़ना व जबरन गर्भपात के आरोप, केस दर्ज
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:40 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:40 AM IST
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पंचकूला। एक महिला ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट, घरेलू हिंसा, उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भपात कराने, स्त्रीधन हड़पने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। सीएम विंडो पर दी गई शिकायत की जांच के बाद सेक्टर-14 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शिकायत के अनुसार, वर्ष 2013 में विवाह के बाद से महिला को दहेज कम लाने पर प्रताड़ित किया गया और उसकी तनख्वाह भी ससुराल पक्ष लेता था। महिला ने 2017 और 2024 में जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद
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