फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Admissions open for the Veterinary Livestock Development Diploma; apply by September 13.

Panchkula News: वेटरनरी लाइवस्टॉक डेवलपमेंट डिप्लोमा में दाखिले शुरू, 13 सितंबर तक करें आवेदन

Mon, 31 Aug 2026 01:36 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:36 AM IST
विज्ञापन
Admissions open for the Veterinary Livestock Development Diploma; apply by September 13.
एसआर कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस में दो वर्षीय कोर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 11 अक्टूबर को होगा टेस्ट
विज्ञापन

10+2 पास विद्यार्थी कर सकते हैं आवेदन, विलंब शुल्क के साथ 20 सितंबर तक मौका
संवाद न्यूज एजेंसी
रायपुररानी। एसआर कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस, बरवाला में दो वर्षीय वेटरनरी लाइवस्टॉक डेवलपमेंट डिप्लोमा कोर्स में दाखिले शुरू हो गए हैं। इस कोर्स के लिए इच्छुक विद्यार्थी 13 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश के लिए 11 अक्टूबर को टेस्ट आयोजित किया जाएगा, जिसके आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा।
कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. बिमल शर्मा ने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा वेटरनरी साइंसेज, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, हिसार से मान्यता प्राप्त एसआर कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस, बरवाला में दो वर्षीय वेटरनरी लाइवस्टॉक डेवलपमेंट डिप्लोमा कोर्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि 10+2 मेडिकल, नॉन-मेडिकल, आर्ट्स अथवा किसी भी संकाय से उत्तीर्ण विद्यार्थी इस कोर्स के लिए पात्र हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 13 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क 2000 रुपये रखा गया है। वहीं, 600 रुपये विलंब शुल्क के साथ 20 सितंबर 2026 तक आवेदन किया जा सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

डॉ. शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से 11 अक्टूबर 2026 को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इसके बाद काउंसलिंग की तिथि घोषित कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि प्रवेश, परीक्षा परिणाम और काउंसलिंग से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed