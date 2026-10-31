फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Camp organized in Barauna Kalan to provide information about banking schemes

Panchkula News: बड़ौना कलां में बैंकिंग योजनाओं की जानकारी देने के लिए लगाया शिविर

Sat, 31 Oct 2026 02:00 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
Camp organized in Barauna Kalan to provide information about banking schemes
ग्रामीणों को जनधन, बीमा और अटल पेंशन योजना के लाभ बताए, नए खाते खोले और री-केवाईसी की
विज्ञापन

संवाद न्यूज़ एजेंसी
रायपुररानी बड़ौना कलां। ग्रामीणों को सरकारी बैंकिंग योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से गांव बड़ौना कलां में संतृप्ति अभियान के तहत जागरूकता शिविर लगाया गया। उपायुक्त सतपाल शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों ने ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। एलडीएम विनोद कुमार ने बताया कि वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार 21 अक्तूबर से 30 नवंबर 2026 तक यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और बैंकिंग सुविधाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शिविर में प्रधानमंत्री जनधन योजना, जन सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के लाभ समझाए गए। जरूरतमंदों के नए बैंक खाते खोलने के साथ खाताधारकों की री-केवाईसी भी की गई। ग्रामीणों को साइबर अपराधों से बचाव और सुरक्षित ऑनलाइन लेन-देन की जानकारी भी दी गई। इस मौके पर सरपंच रोहित कुमार, राजीव, यादवेंद्र, बीआर ग्रोवर, कुशल कुमार, रितु, चमन लाल और सोनिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed