बुटीक संचालिका की हत्या: मृतका दूसरे युवक से फोन पर करती थी बात, बेटे ने देखी चैट; पिता को बताने पर हुआ विवाद

अब्दुल्लापुर कॉलोनी में बुटीक संचालिका राजिंद्र कौर की हत्या के मामले में पुलिस जांच में पति-पत्नी के विवाद की अहम कड़ियां सामने आई हैं। पुलिस के मुताबिक, करीब 15 दिन पहले मृतका के 15 वर्षीय बेटे ने मां के मोबाइल में दूसरे युवक के साथ हुई चैट देखी और इसकी जानकारी पिता को दी। इसके बाद पति-पत्नी के बीच विवाद बढ़ गया। करीब 20 दिन पहले राजिंद्र कौर अपनी दो बेटियों के साथ पति से अलग होकर रतपुर कॉलोनी में किराये के मकान में रहने लगी थी, जबकि बेटा पिता के साथ रह रहा था।

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पुलिस का दावा है कि पत्नी के अलग होने के बाद आरोपी पति श्याम उर्फ शम्मी उसे वापस घर लाने की कोशिश करता रहा। उसने पत्नी से दूसरे युवक से बातचीत बंद करने के लिए कहा, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद पुलिस के अनुसार आरोपी ने कथित तौर पर पत्नी की हत्या की योजना बनाई। बुधवार दोपहर वह बुटीक पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज में वह अंदर जाता और करीब दो मिनट बाद बाहर निकलकर शटर बंद करता दिखाई दे रहा है। कुछ देर बाद राजिंद्र कौर गंभीर रूप से घायल हालत में खुद शटर खोलकर बाहर निकली। आसपास के लोग उसे पिंजौर स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां उसकी मौत हो गई।पुलिस ने आरोपी श्याम को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद करने का भी दावा किया है। आरोपी को कालका अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।जांच के दौरान पुलिस को बुटीक से एक डायरी मिली है। पुलिस के मुताबिक, इसमें राजिंद्र कौर ने अपने पति को हमले के लिए जिम्मेदार बताते हुए मदद की गुहार लिखी थी। डायरी में परिवार के कुछ अन्य सदस्यों का भी जिक्र होने की बात सामने आई है। पुलिस डायरी में दर्ज बातों की सत्यता और वारदात से उसके संबंध की जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि डायरी में लिखी बातें कब दर्ज की गई थीं।