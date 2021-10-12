Panchkula News: सेक्टर-10 में अधूरे संपवेल की बोरिंग फिर शुरू

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पार्षद ने अधिकारियों के सामने उठाया था मामलासंवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। सेक्टर-10 में मकान नंबर 240 के पास लंबे समय से अधूरे पड़े संपवेल की बोरिंग का काम दोबारा शुरू करवा दिया गया है। काम शुरू होने से क्षेत्र में जल निकासी की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। वार्ड पार्षद भारत हितैषी ने बताया कि स्थानीय निवासियों की परेशानी को देखते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों के समक्ष लगातार इस कार्य को पूरा करवाने का मामला उठाया था।अधूरे संपवेल से प्रभावित थी जल निकासीभारत हितैषी ने बताया कि संपवेल का काम अधूरा रहने के कारण क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इससे स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब बोरिंग का काम दोबारा शुरू होने के बाद समस्या के स्थायी समाधान की उम्मीद जगी है।गुणवत्ता के साथ जल्द काम पूरा करने की अपीलवार्ड पार्षद ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करवाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बोरिंग का काम गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करवाने की अपील की, ताकि स्थानीय लोगों को जल निकासी की समस्या से स्थायी राहत मिल सके।