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Panchkula News: वॉलीबॉल मुकाबलों की तैयारी में खिलाड़ी बहा रहे पसीना

Fri, 11 Sep 2026 01:36 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:36 AM IST
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Players are sweating it out in preparation for volleyball matches.
ताऊ देवीलाल स्टेडियम में सुबह-शाम अभ्यास, कोच करुणा चौहान दे रहीं खेल की तकनीकी बारीकियां
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। सेक्टर-3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आगामी वॉलीबॉल मुकाबलों की तैयारी के लिए खिलाड़ी सुबह-शाम कड़ा अभ्यास कर रहे हैं। खिलाड़ी फिटनेस सुधारने के साथ सर्विस, पासिंग, स्मैश और ब्लॉकिंग जैसी तकनीकों को मजबूत करने में जुटे हैं। अभ्यास के दौरान खिलाड़ियों में मुकाबलों को लेकर उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है।
तकनीक के साथ टीम तालमेल पर जोर
अभ्यास सत्र में कोच करुणा चौहान खिलाड़ियों को खेल की बारीकियां सिखा रही हैं। वह खिलाड़ियों को सर्विस, पासिंग, स्मैश और ब्लॉकिंग में बेहतर प्रदर्शन के लिए अभ्यास करा रही हैं। इसके साथ ही टीम के खिलाड़ियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने और मैच के दौरान तेजी से निर्णय लेने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
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कमियों को दूर करने में जुटे खिलाड़ी
खिलाड़ी नियमित अभ्यास के दौरान अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कोच उनकी तकनीक और फिटनेस पर नजर रख रही हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि लगातार अभ्यास से उनके खेल में सुधार हो रहा है और वे आगामी प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाने के लिए तैयार हैं। कोच करुणा चौहान खिलाड़ियों को अनुशासन और खेल भावना के साथ मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित कर रही हैं।
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