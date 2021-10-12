Panchkula News: राम मंदिर चंदा चोरी मामले में अरोड़ा ने प्रधानमंत्री से की सख्त कार्रवाई की मांग

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पंजाब के 1 लाख से ज्यादा राम भक्तों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इन पत्रों में न्याय और जवाबदेही तय करने की अपील की गई है। अरोड़ा ने सोमवार को प्रेसवार्ता में यह बात कही। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की पूरी जांच पर जोर दिया। जवाबदेही केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अरोड़ा ने कहा कि चंदे में घोटाला श्रद्धालुओं की आस्था के साथ बहुत बड़ा धोखा है। लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए खुशी से योगदान दिया था।आस्था का सम्मान : अरोड़ा ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था और योगदान का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। उनके पास राज्य के करीब 22,000 पोलिंग बूथों से पत्र आए हैं। इन पत्रों को प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि राजनीतिक दल लोगों की धार्मिक आस्था को हल्के में नहीं ले सकते। राम भक्तों का विश्वास तोड़ने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिम्मत न करे।