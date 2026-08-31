Panchkula News: अंकुर शर्मा की नाबाद 124 रन की तूफानी पारी, पब्लिक हेल्थ ने 186 रन से जीता मुकाबला

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भारत नेगी ने तीन विकेट चटकाए, अंकुर शर्मा और युवनिक कंधेला संयुक्त रूप से मैन ऑफ द मैचसंवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। सेक्टर-3 स्थित ताऊ देवी लाल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एचएसवीपी इंटर डिपार्टमेंटल प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में पब्लिक हेल्थ विभाग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हरियाणा स्टेट कंज्यूमर कमीशन को 186 रन से हरा दिया। पब्लिक हेल्थ की जीत के हीरो अंकुर शर्मा रहे, जिन्होंने 59 गेंदों में नाबाद 124 रन की तूफानी पारी खेली। उनकी पारी में चार चौके और 10 छक्के शामिल रहे। उनकी इस शानदार बल्लेबाजी के दम पर टीम ने 20 ओवर में तीन विकेट खोकर 266 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पब्लिक हेल्थ विभाग की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। टीम ने 10 ओवर में दो विकेट खोकर 136 रन बना लिए थे। अंकुर शर्मा ने पारी को संभालने के साथ तेजी से रन जुटाए। उन्होंने 59 गेंदों पर नाबाद 124 रन बनाए। करमजीत ने भी 19 गेंदों में 54 रन की तेजतर्रार पारी खेलकर टीम के बड़े स्कोर में अहम योगदान दिया। निर्धारित 20 ओवर में पब्लिक हेल्थ ने तीन विकेट के नुकसान पर 266 रन बनाए।80 रन पर सिमटी कंज्यूमर कमीशन की टीम267 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हरियाणा स्टेट कंज्यूमर कमीशन की टीम शुरुआत से ही दबाव में नजर आई। टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही और 10.5 ओवर में 80 रन पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। युवनिक कंधेला ने टीम की ओर से सर्वाधिक 17 रन बनाए। पब्लिक हेल्थ की ओर से गेंदबाजी में भारत नेगी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 रन देकर तीन विकेट चटकाए। धीरज भाटिया और दिनेश कुमार सैनी ने दो-दो विकेट लेकर कंज्यूमर कमीशन की पारी को समेटने में अहम भूमिका निभाई।अंकुर शर्मा और युवनिक कंधेला संयुक्त मैन ऑफ द मैचशानदार शतकीय पारी खेलने वाले पब्लिक हेल्थ विभाग के अंकुर शर्मा और हरियाणा स्टेट कंज्यूमर कमीशन के युवनिक कंधेला को संयुक्त रूप से मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। वहीं, भारत नेगी को फाइटर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।