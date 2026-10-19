अमृतसर: बंद मकान में मां-बेटे की मौत, बहू पर शक

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ढाई साल पहले हुई थी गौरव की शादी, बहू पर संदेह के आधार पर जांचसंवाद न्यूज एजेंसीअमृतसर। रामनगर कॉलोनी में रविवार शाम एक बंद मकान से 70 वर्षीय रितु और उनके 35 वर्षीय बेटे गौरव के सड़े-गले शव मिले। घर से तेज दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने ताला तोड़कर दोनों शव बरामद किए।एडीसीपी वेनिला के अनुसार, पुलिस कंट्रोल रूम को रविवार शाम करीब साढ़े सात बजे दुर्गंध की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मकान में प्रवेश किया। शवों की हालत देखकर अंदेशा है कि उनकी मौत दो-तीन दिन पहले हुई होगी। प्रारंभिक जांच में गौरव की पत्नी की भूमिका पर संदेह जताया जा रहा है। गौरव की शादी करीब ढाई साल पहले हुई थी। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। एक कैमरे में एक महिला मकान से बाहर निकलती दिखाई दी है।जांच और आशंकाएं :पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दोनों के शरीर पर किसी भारी और धारदार वस्तु से हमला किए जाने की आशंका है। हालांकि, मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि मकान कब से बंद था। मां-बेटे की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच चल रही है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया है।