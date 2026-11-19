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पटियाला नगर निगम के वार्ड नंबर 1 से सोनिया दास को टिकट दिया गया है। वार्ड नंबर 32 से रणजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। वार्ड नंबर 33 से गीता रानी और वार्ड नंबर 34 से तेजिंदर मेहता प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। बाघा पुराना नगर परिषद के वार्ड नंबर 7 से मंजीत कौर को प्रत्याशी बनाया गया है। आप पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया और प्रदेश प्रधान अमन अरोड़ा ने यह सूची जारी की।

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चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव के लिए कुल 22 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पार्टी ने बुधवार को पटियाला नगर निगम और बाघा पुराना नगर परिषद के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की।