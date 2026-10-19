फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   A 221-foot-tall effigy of Ravana will be set ablaze at Shalimar Ground; the Dussehra festival has been organized at a cost of 70 lakh rupees.

Panchkula News: शालीमार ग्राउंड में 221 फीट ऊंचे रावण का होगा दहन, 70 लाख रुपये में तैयार हुआ दशहरा महोत्सव

Mon, 19 Oct 2026 02:22 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
A 221-foot-tall effigy of Ravana will be set ablaze at Shalimar Ground; the Dussehra festival has been organized at a cost of 70 lakh rupees.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन



पंचकूला। शालीमार ग्राउंड में 20 अक्टूबर को दशहरा महोत्सव भव्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा। श्री माता मनसा देवी दशहरा कमेटी और श्री आदर्श रामलीला ड्रामाट्रिक क्लब की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 221 फीट ऊंचा रावण का पुतला मुख्य आकर्षण रहेगा। आयोजकों का दावा है कि यह ट्राईसिटी का सबसे ऊंचा रावण होगा। महोत्सव पर करीब 70 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

कमेटी प्रधान जॉनी मित्तल, महासचिव संदीप गुप्ता और वरिष्ठ उपप्रधान अमित गोयल ने बताया कि रावण के पुतले का निर्माण बराड़ा के तेजिंदर राणा ने किया है। करीब दो वर्ष बाद शालीमार ग्राउंड में इतने बड़े स्तर पर दशहरा उत्सव आयोजित किया जा रहा है।
विज्ञापन


आतिशबाजी और रावण दहन रहेगा आकर्षण

चेयरमैन विष्णु गोयल और संरक्षक सतपाल गर्ग व राज मित्तल ने बताया कि महोत्सव में शानदार आतिशबाजी भी की जाएगी। आयोजकों को उम्मीद है कि 50 हजार से अधिक लोग कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इसके लिए सुरक्षा, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं के विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


महासचिव संदीप गुप्ता ने कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। आयोजकों के अनुसार, पूरे ट्राईसिटी में महोत्सव को लेकर उत्साह है और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed