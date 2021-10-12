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Panchkula News: 221 फीट ऊंचे रावण के पुतले का 80 फीसदी काम पूरा, दशहरे पर दिखेगा भव्य नजारा

Wed, 16 Sep 2026 01:36 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:36 AM IST
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80% of the work on the 221-foot-tall Ravana effigy is complete; a magnificent spectacle awaits on Dussehra.
18 रिमोट कंट्रोल ब्लास्टिंग पॉइंट और 2 हजार आतिशबाजी से होगा दहने
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कर्मचंद
पंचकूला। सेक्टर-5 स्थित शालीमार ग्राउंड में इस बार दशहरे पर 221 फीट ऊंचा रावण का पुतला आकर्षण का केंद्र रहेगा। पुतला तैयार करने का करीब 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है। बराड़ा से आए कारीगर तेजेंद्र सिंह चौहान अपनी टीम के साथ दिन-रात इसके निर्माण में जुटे हैं। उनके अनुसार इस बार रावण का पुतला ऊंचाई के साथ अपनी तकनीकी विशेषताओं के कारण भी खास होगा।
रावण के दहन को भव्य बनाने के लिए इसमें 18 रिमोट कंट्रोल ब्लास्टिंग पॉइंट लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा करीब 2 हजार आतिशबाजी लगाई जाएगी। रावण का चेहरा फाइबरग्लास से तैयार किया जा रहा है। चेहरा 25 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा होगा, जबकि मुकुट 55 फीट, तलवार 50 फीट, धड़ 90 फीट और टांगें व बाजू 40-40 फीट लंबे होंगे। पूरी संरचना पर करीब 5 हजार मीटर वेलवेट कपड़ा चढ़ाया जाएगा। संवाद
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लकड़ी और लोहे के पाइप से तैयार हो रहा ढांचा
कारीगरों के अनुसार पुतले का मजबूत ढांचा लकड़ी और लोहे के पाइप से तैयार किया गया है। अब कपड़ा चढ़ाने, रंग-रोगन और आतिशबाजी लगाने का काम तेजी से चल रहा है। पुतले को तैयार करने में करीब 38 लाख रुपये खर्च होंगे। दशहरे के दिन शालीमार ग्राउंड में हजारों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। पुतले के दहन के दौरान भीड़ नियंत्रण और अग्निशमन व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
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