Panchkula News: 20 दिन में 40 गुम मोबाइल बरामद, इस साल 190 फोन लौटाए
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:28 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:28 AM IST
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पंचकूला। साइबर सेल ने पिछले 20 दिनों में 40 गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन ट्रेस कर उनके मालिकों को सौंपे हैं। इस साल अब तक 190 मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं, जिनकी बाजार कीमत करीब 38 लाख रुपये है। पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन के नेतृत्व में साइबर सेल तकनीकी माध्यमों से मोबाइल ट्रेस कर रहा है। डीसीपी पंचकूला आईपीएस अदिति सिंह ने मंगलवार को बरामद मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे। उन्होंने साइबर सेल प्रभारी अमित कुमार सहित टीम की सराहना की। पुलिस ने बताया कि मोबाइल गुम होने पर थाने में शिकायत दर्ज कराने के साथ सिम बंद करवाएं और सीईआईआर पोर्टल पर मोबाइल ब्लॉक व ट्रैक करने के लिए आवेदन करें। आवेदन के लिए मोबाइल नंबर, आईएमईआई, मॉडल, गुम होने की तारीख व स्थान और पुलिस शिकायत की जानकारी देनी होती है। संवाद
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