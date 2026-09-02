Panchkula News: निफ्ट पंचकूला के 181 विद्यार्थियों को मिली डिग्री
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:28 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:28 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट), पंचकूला के 181 यूजी और पीजी विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह में डिग्री प्रदान की गई। निफ्ट के सभी 20 कैंपस का संयुक्त दीक्षांत समारोह 31 अगस्त को नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित हुआ, जिसमें देशभर के 3793 विद्यार्थियों को डिग्री मिली। समारोह में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, कपड़ा मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव, निफ्ट की महानिदेशक तनु कश्यप, आईएएस सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। निफ्ट पंचकूला के कैंपस डायरेक्टर प्रो. (डॉ.) अमनदीप सिंह ग्रोवर, सीएसी प्रो. (डॉ.) राखी वाही प्रताप, कोर्स कोऑर्डिनेटर और फैकल्टी सदस्यों के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने विभिन्न उपलब्धियां हासिल कीं। समारोह में विद्यार्थियों को बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस, निफ्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर और अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया।
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पंचकूला। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट), पंचकूला के 181 यूजी और पीजी विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह में डिग्री प्रदान की गई। निफ्ट के सभी 20 कैंपस का संयुक्त दीक्षांत समारोह 31 अगस्त को नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित हुआ, जिसमें देशभर के 3793 विद्यार्थियों को डिग्री मिली। समारोह में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, कपड़ा मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव, निफ्ट की महानिदेशक तनु कश्यप, आईएएस सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। निफ्ट पंचकूला के कैंपस डायरेक्टर प्रो. (डॉ.) अमनदीप सिंह ग्रोवर, सीएसी प्रो. (डॉ.) राखी वाही प्रताप, कोर्स कोऑर्डिनेटर और फैकल्टी सदस्यों के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने विभिन्न उपलब्धियां हासिल कीं। समारोह में विद्यार्थियों को बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस, निफ्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर और अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया।