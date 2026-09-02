Panchkula News: सुखना नदी के तेज बहाव से तीन पेयजल पाइपलाइन टूटीं, कालका में सप्लाई प्रभावित
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:30 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:30 AM IST
विज्ञापन
कई इलाकों में पानी की किल्लत, विभाग बोला- जलस्तर घटते ही मरम्मत शुरू होगी
संवाद न्यूज एजेंसी
कालका। भारी बारिश के बाद सुखना नदी का जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव के कारण जन स्वास्थ्य विभाग की तीन पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गईं। इससे कालका के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है। लोगों को पानी की जरूरत पूरी करने के लिए टैंकर मंगवाने और बोतलबंद पानी खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है।
इन पाइपलाइनों को नुकसान: लोहगढ़ से हाउसिंग बोर्ड बूस्टर को आने वाली 12 इंची पाइपलाइन, सियूड़ी बूस्टर से टिपरा की ओर जाने वाली 8 इंची पाइपलाइन और थाने वाली साइड से सियूड़ी बूस्टर की ओर जाने वाली पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है।
लोगों ने पाइपलाइनों की जल्द मरम्मत कराने के साथ नदी के ऊपर से गुजर रही पेयजल लाइनों को भूमिगत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में बरसात में आपूर्ति बाधित न हो।
विज्ञापन
जन स्वास्थ्य विभाग कालका के एसडीओ मंदीप ने बताया कि भारी बारिश के कारण पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचा है। विभाग वैकल्पिक व्यवस्था से लोगों तक पानी पहुंचा रहा है। जलस्तर कम होते ही पाइपलाइनों की मरम्मत शुरू कर उन्हें जल्द दुरुस्त किया जाएगा।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
कालका। भारी बारिश के बाद सुखना नदी का जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव के कारण जन स्वास्थ्य विभाग की तीन पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गईं। इससे कालका के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है। लोगों को पानी की जरूरत पूरी करने के लिए टैंकर मंगवाने और बोतलबंद पानी खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है।
इन पाइपलाइनों को नुकसान: लोहगढ़ से हाउसिंग बोर्ड बूस्टर को आने वाली 12 इंची पाइपलाइन, सियूड़ी बूस्टर से टिपरा की ओर जाने वाली 8 इंची पाइपलाइन और थाने वाली साइड से सियूड़ी बूस्टर की ओर जाने वाली पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है।
विज्ञापन
लोगों ने पाइपलाइनों की जल्द मरम्मत कराने के साथ नदी के ऊपर से गुजर रही पेयजल लाइनों को भूमिगत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में बरसात में आपूर्ति बाधित न हो।
विज्ञापन
जन स्वास्थ्य विभाग कालका के एसडीओ मंदीप ने बताया कि भारी बारिश के कारण पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचा है। विभाग वैकल्पिक व्यवस्था से लोगों तक पानी पहुंचा रहा है। जलस्तर कम होते ही पाइपलाइनों की मरम्मत शुरू कर उन्हें जल्द दुरुस्त किया जाएगा।