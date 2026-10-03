Panchkula News: स्कूल के लिए निकली 18 वर्षीय छात्रा लापता, पुलिस ने दर्ज किया केस
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:47 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:47 AM IST
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पिंजौर। अब्दुल्लापुर कॉलोनी निवासी 18 वर्षीय छात्रा स्कूल जाने के बाद लापता होने का मामला सामने आया है। छात्रा के पिता ने पुलिस ने शिकायत देकर बेटी की तलाश करवाने की गुहार लगाई है।
शिकायतकर्ता के अनुसार उसकी बेटी 12वीं कक्षा में राजकीय स्कूल कालका में पढ़ती है। वह 30 सितंबर को सुबह करीब साढ़े 6 बजे घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन वापस घर नहीं पहुंची। परिजनों ने आसपास के क्षेत्र में उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों के मुताबिक छात्रा घर से बिना बताए कहीं चली गई है।
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शिकायतकर्ता के अनुसार उसकी बेटी 12वीं कक्षा में राजकीय स्कूल कालका में पढ़ती है। वह 30 सितंबर को सुबह करीब साढ़े 6 बजे घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन वापस घर नहीं पहुंची। परिजनों ने आसपास के क्षेत्र में उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों के मुताबिक छात्रा घर से बिना बताए कहीं चली गई है।
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