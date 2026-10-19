Panchkula News: पिंजौर में 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का आरोप, पुलिस जांच में जुटी

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पंचकूला। पिंजौर में 15 वर्षीय किशोरी को कार में जबरन बैठाकर सुनसान जगह पर ले जाने और दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। किशोरी की मां की शिकायत पर पिंजौर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 16 अक्टूबर को सुबह करीब 9:30 बजे किशोरी कोठी में काम करके घर लौट रही थी। हिमशिखा में बने पार्क के पास कार सवार तीन युवक मिले। इनमें से दो किशोरी के सहपाठी थे। आरोप है कि परिचित होने के कारण कार के पास पहुंची किशोरी को जबरन पिछली सीट पर बैठाकर जंगल में ले जाया गया। एक युवक पर किशोरी के साथ दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। बाद में किशोरी को छोड़ दिया गया। वहां से वह अपनी सहेली के घर पहुंची और घटना के बारे में बताया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।



संवाद न्यूज एजेंसी