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Panchkula News: पिंजौर में 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का आरोप, पुलिस जांच में जुटी

Mon, 19 Oct 2026 02:23 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:23 AM IST
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15-year-old girl allegedly raped in Pinjore; police investigation underway
संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। पिंजौर में 15 वर्षीय किशोरी को कार में जबरन बैठाकर सुनसान जगह पर ले जाने और दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। किशोरी की मां की शिकायत पर पिंजौर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 16 अक्टूबर को सुबह करीब 9:30 बजे किशोरी कोठी में काम करके घर लौट रही थी। हिमशिखा में बने पार्क के पास कार सवार तीन युवक मिले। इनमें से दो किशोरी के सहपाठी थे। आरोप है कि परिचित होने के कारण कार के पास पहुंची किशोरी को जबरन पिछली सीट पर बैठाकर जंगल में ले जाया गया। एक युवक पर किशोरी के साथ दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। बाद में किशोरी को छोड़ दिया गया। वहां से वह अपनी सहेली के घर पहुंची और घटना के बारे में बताया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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