Palwal News: खेत में मिला युवक का हाथ बंधा शव

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संवाद न्यूज एजेंसीनगीना। नगीना खंड के मंडीखेड़ा गांव स्थित एस्टर कार्गो प्राइवेट लिमिटेड के पास मंगलवार सुबह करीब 26 वर्षीय युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान लाहबास गांव निवासी अब्बास पुत्र शब्बीर के रूप में हुई है। शव बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में उल्टा पड़ा मिला, जिसके दोनों हाथ स्वापी (अंगोछे) से बंधे हुए थे और बनियान के अंदर घुसे थे।प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 10 बजे सबसे पहले जलालपुर गांव निवासी इसुप के परिवार के सदस्यों ने, जो पास के खेत में काम करने गए थे, शव को देखा। उसी दौरान मंडीखेड़ा गांव की महिलाएं भी चारे (नयार) के लिए खेतों की तरफ जा रही थी। शव मिलने की खबर फैलते ही देखते ही देखते मौके पर आसपास के गांवों के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद करीब 11 बजे डायल 112 और नगीना थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को अपने कब्जे में लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मृतक के शव के पास से एक छोटा कीपैड मोबाइल फोन और 800 रुपये नकद बरामद हुए हैं।घटना की खबर जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से फैली, परिजनों ने पहुंचकर शव की पहचान की। अब्बास अपने परिवार में सबसे बड़ा था और उसका एक छोटा भाई है। लाहबास गांव के ग्रामीणों के अनुसार, अब्बास सोमवार रात करीब 9 बजे घर से निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। लाहबास के सरपंच अफसर खान ने बताया कि सूचना मिलते ही वे परिजनों के साथ पहले नगीना थाना पहुंचे और फिर मंडीखेड़ा जिला अस्पताल गए।नगीना थाना प्रभारी अजयवीर भड़ाना ने बताया कि मामला संदिग्ध है। पुलिस गहनता से जांच कर रही है। शव के हाथ बंधे मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।