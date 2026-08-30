Palwal News: सट्टा खिलाने के आरोप में युवक गिरफ्तार

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होडल। डबचिक चौक के पास सट्टा खाईवाड़ी के आरोप में होडल पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2810 रुपये नकद और सट्टा पर्चा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, थाना होडल रोड पर खाली जगह में एक युवक राहगीरों को आवाज लगाकर सट्टा लगाने के लिए बुला रहा था। वह एक रुपये के बदले 90 रुपये और 10 रुपये के बदले 900 रुपये देने का लालच दे रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को काबू किया। आरोपी की पहचान अमित कुमार, निवासी नया नगला, रेलवे रोड, होडल के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसकी जेब से 2,810 रुपये और सट्टा पर्चा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। थाना प्रभारी बलजीत सिंह ने कहा कि होडल क्षेत्र में किसी भी सूरत में सट्टेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

संवाद न्यूज एजेंसी