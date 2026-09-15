Palwal News: बकाया मांगने पर महिला व तीन बेटों पर हमला

फिरोजपुर झिरका। थाना क्षेत्र के गांव शेखपुर में चिनाई के काम के बकाए 2,600 रुपये मांगने को लेकर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि रास्ते में घेरकर कुछ लोगों ने तीन भाइयों और उनकी मां पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में यूसुफ की पसलियों में फ्रैक्चर, उसकी मां रमजानो के पैर और एक उंगली में फ्रैक्चर तथा भाई मुस्तफा को चोटें आने की बात सामने आई है। पुलिस की मदद से घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। सदर थाना प्रभारी सुभाष चंद्र ने बताया कि जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। यूसुफ ने पुलिस को बताया कि तीनों भाइयों ने अय्यूब का चिनाई का काम किया था। 13 सितंबर को जब उसने अय्यूब से बकाया राशि मांगी तो गाली-गलौज की गई और दोबारा पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई।यूसूफ के अनुसार, उसने मामले की जानकारी भाइयों को दी और गांव के मौजिज लोगों को भी बुलाया गया। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच फैसला कराने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी पक्ष उनके बुलाने पर भी नहीं पहुंचा। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 15 सितंबर की सुबह करीब 7:30 बजे काम पर जाने के दौरान आरोपियों ने रास्ता रोककर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।