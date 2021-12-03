Palwal News: डीएमई पर खड़े डंपर से टकराए दो वाहन, तीन घायल

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हथीन। मंडकौला पुलिस चौकी क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क किनारे खड़े डंपर से एक ट्रॉला टकरा गया। इसके बाद पीछे से आ रहा एक अन्य वाहन भी ट्रॉला से जा भिड़ा। हादसे में तीन लोग घायल हो गए। घायलों को एंबुलेंस की मदद से नूंह स्थित नल्हड़ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। घायलों की पहचान अभी नहीं हो सकी है।हथीन थाना प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि थाना अवागढ़, जिला एटा (उत्तर प्रदेश) निवासी गजेंद्र की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत में गजेंद्र ने बताया कि वह ट्रॉला चालक है और ट्रॉला लेकर बड़ौदा से गुरुग्राम जा रहा था। वह अपनी निर्धारित लेन में चल रहा था। इसी दौरान एक्सप्रेसवे पर एक डंपर सड़क पर खड़ा मिला। डंपर पर कोई दिशा-सूचक या चेतावनी संकेतक नहीं लगा हुआ था।अंधेरा होने के कारण उसे डंपर दिखाई नहीं दिया और उसका ट्रॉला खड़े डंपर से टकरा गया। टक्कर के बाद वह ट्रॉला से उतरकर डंपर को देखने लगा। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आया एक अन्य वाहन उसके ट्रॉला से टकरा गया। हादसे में तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।