Palwal News: घरेलू कलह में दो बहनों ने खाया जहरीला पदार्थ, एक की मौत

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संवाद न्यूज एजेंसीनूंह। रोजका मेव थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा खलीलपुर में सोमवार को घरेलू कलहमें दो सगी बहनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों की हालत बिगड़ने पर उन्हें नल्हड़ स्थित शहीद हसन खान मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान एक बहन की मौत हो गई। दूसरी बहन की हालत गंभीर बनी हुई है।जानकारी के अनुसार, दोनों बहनों ने जहरीला पदार्थ खाने के बाद अपने मामा दीपक को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही मामा उनके घर पहुंचे। वहां दोनों बहनों की हालत खराब देखकर उन्होंने परिजनों की मदद से उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने दोनों का उपचार शुरू किया, लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद भावना, पुत्री प्रकाश की मौत हो गई। उसकी छोटी बहन नेहा का उपचार जारी है।बताया जा रहा है कि नेहा ने कुछ समय पहले प्रेम विवाह किया था। इसके बाद से परिवार में मां और बेटी के बीच मनमुटाव चल रहा था। सोमवार को दोनों बहनों और उनकी मां के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। इसके बाद मां खेतों में चारा लेने चली गई। आरोप है कि उसके पीछे दोनों बहनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजनों के अनुसार भावना छह भाई-बहनों में चौथे नंबर पर थी, जबकि नेहा पांचवें नंबर की है। परिवार में सबसे छोटा एक भाई है। घटना के बाद गांव और परिवार में मातम का माहौल है।रोजका मेव थाना प्रभारी विनोद ने बताया कि पुलिस पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुटी हुई है। मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।