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पिनगवां। विद्यार्थियों में पुस्तकों के प्रति रुचि बढ़ाने और पढ़ने की आदत विकसित करने के उद्देश्य से शनिवार को मोहम्मदपुर तेड़ के राजकीय प्राथमिक पाठशाला और राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में ओपन लाइब्रेरी का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर में बाल साहित्य, कहानियों और ज्ञानवर्धक विषयों से जुड़ी पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई। विद्यार्थियों ने अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ीं और नई जानकारियां हासिल कीं।प्रदर्शनी में ''कांकेर के गांधी-इंदूर केंवट'', ''गरम पहाड़ और अन्य कहानियां'' तथा ''किस्मत की तलाश'' सहित कई रोचक पुस्तकें शामिल की गईं। बच्चों ने उत्साह के साथ गतिविधि में भाग लिया। शिक्षकों ने भी विद्यार्थियों को पुस्तकों के महत्व के बारे में बताया और नियमित रूप से पढ़ने के लिए प्रेरित किया।स्कूल प्रभारी हाकम ने बताया कि एसडीएम के आदेशानुसार दोनों विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को ओपन लाइब्रेरी गतिविधि आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य बच्चों को मोबाइल से दूर कर पुस्तकों से जोड़ना और उनमें नियमित अध्ययन की आदत विकसित करना है।