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2 गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्तीसंवाद न्यूज एजेंसीफिरोजपुर झिरका। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (डीएमई) पर शुक्रवार रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा गांव सायमीर बास के पास हुआ। प्रारंभिक जांच में चालक को झपकी आने से कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पुलिया से टकराने की आशंका जताई जा रही है।पुलिस के अनुसार, जयपुर की सेठी कॉलोनी निवासी एक परिवार गुरुग्राम आया हुआ था। शुक्रवार रात सभी कार से जयपुर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव सायमीर बास के पास चालक का संतुलन बिगड़ गया और कार पुलिया से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग अंदर फंस गए।हादसे में जसलीन कौर (54), मेहताब सिंह (50) और अमृत कौर (80) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वीरेंद्र सिंह और कामिनी गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सदर थाना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकालकर जिला अस्पताल अल आफिया, मांडीखेड़ा पहुंचाया। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थाना प्रभारी चंद्रभान के अनुसार, हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।