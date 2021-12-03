फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   Two police officers arrested for accepting a rs 9,000 bribe

Palwal News: स्कूटी छोड़ने के बदले नौ हजार रिश्वत लेते दो पुलिसकर्मी गिरफ्तार

Fri, 02 Oct 2026 12:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:04 AM IST
विज्ञापन
Two police officers arrested for accepting a rs 9,000 bribe
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की पलवल टीम ने की कार्रवाई
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

पलवल। स्कूटी छोड़ने के बदले नौ हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की पलवल टीम ने डायल-112 से जुड़े दो पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान सिपाही हरीश और सिपाही दीपक के रूप में हुई है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, 28 सितंबर को परिवार में विवाद के बाद वह घर से चला गया था। बाद में दोस्त की स्कूटी से घर पहुंचने पर उसे पता चला कि उसके पिता ने डायल-112 पर सूचना दी थी। राइडर पुलिस को देखकर वह स्कूटी छोड़कर भाग गया। आरोप है कि बुधवार को सिपाही दीपक ने उसे किठवाड़ी रोड स्थित धान मिल पर बुलाया। वहां सिपाही दीपक और सिपाही हरीश ने स्कूटी छोड़ने के एवज में 10 हजार रुपये मांगे। बातचीत के बाद नौ हजार रुपये में सौदा तय हुआ।
विज्ञापन


शिकायत पर टीम ने जाल बिछाकर वंदेमातरम स्कूल के पीछे मुकेश कुमार के निर्माणाधीन मकान में हरीश को नौ हजार रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मौके पर मौजूद दीपक को भी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो फरीदाबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed