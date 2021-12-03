Palwal News: दो सिलिंडर, नकदी और दस्तावेज चोरी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:52 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:52 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। गदपुरी थाना क्षेत्र के गांव हरफली में मकान से दो एलपीजी सिलिंडर, 10 हजार रुपये, जमीन की रजिस्ट्री के कागजात आदि चोरी कर ले गए। पुलिस को दी शिकायत में हरफली निवासी दूधनाथ यादव ने बताया कि बुधवार सुबह वह काम करने के लिए घर से निकले थे। शाम पांच बजे पड़ोसी ने फोन कर घर में चोरी होने की सूचना दी। घर पहुंचने पर सामान बिखरा हुआ मिला। शिकायतकर्ता के अनुसार, दो व्यक्ति घर में घुसकर सामान चोरी कर ले गए। थाना प्रभारी कुलदीप सिंह के अनुसार, पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटनास्थल के आसपास लगे कैमरों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।
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पलवल। गदपुरी थाना क्षेत्र के गांव हरफली में मकान से दो एलपीजी सिलिंडर, 10 हजार रुपये, जमीन की रजिस्ट्री के कागजात आदि चोरी कर ले गए। पुलिस को दी शिकायत में हरफली निवासी दूधनाथ यादव ने बताया कि बुधवार सुबह वह काम करने के लिए घर से निकले थे। शाम पांच बजे पड़ोसी ने फोन कर घर में चोरी होने की सूचना दी। घर पहुंचने पर सामान बिखरा हुआ मिला। शिकायतकर्ता के अनुसार, दो व्यक्ति घर में घुसकर सामान चोरी कर ले गए। थाना प्रभारी कुलदीप सिंह के अनुसार, पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटनास्थल के आसपास लगे कैमरों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।