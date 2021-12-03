Palwal News: कार सवारों ने बाइक रुकवाकर पीटा

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हथीन। मंडकौला रोड पर गांव घरोट के निकट कार सवारों ने बाइक रुकवाकर दो युवकों के साथ मारपीट कर लूटपाट की। मारपीट में दोनों की आंखों पर चोट आई। हथीन थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घरोट निवासी टेकचंद और नितिन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वे बाइक से मंडकौला से अपने गांव घरोट लौट रहे थे। रात करीब दो बजे बिचपड़ी मोड़ के पास बलेनो कार में सवार लोगों ने उनकी बाइक रुकवा ली। आरोप है कि कार सवारों ने दोनों के साथ मारपीट की और उनकी जेब से आठ हजार रुपये छीन लिए। मारपीट में दोनों की आंखों पर चोट आई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जनाचोली निवासी भगवत दयाल, तरुण, अमित, मनजीत और मनप्रीत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। थाना प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

संवाद न्यूज एजेंसी