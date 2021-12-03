Palwal News: योग अपनाने के लिए किया जागरूक

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पलवल। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय पलवल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपायुक्त डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में वृद्धजनों को स्वस्थ एवं सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम में वृद्धजनों को नियमित योग और व्यायाम को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि बढ़ती उम्र में शारीरिक गतिविधियों के साथ मानसिक रूप से सक्रिय रहना भी जरूरी है। नियमित योग, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच से स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखा जा सकता है। वृद्धजनों को योग के महत्व और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के विभिन्न उपायों की जानकारी दी गई। जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनके सम्मान, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

संवाद न्यूज एजेंसी