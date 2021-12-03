Palwal News: समन तामील कराने पहुंचे कर्मी को पीटा

विज्ञापन



नूंह। अदालत के समन की तामील कराने पहुंचे प्रोसेस सर्वर के साथ मारपीट, गाली-गलौज और न्यायालय से जारी समन फाड़ने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत के अनुसार, नूंह न्यायालय में प्रोसेस सर्वर के पद पर कार्यरत विकास, पुत्र हरि प्रकाश को 30 सितंबर को समन की तामील के लिए गांव कोतलाका भेजा गया था। आरोप है कि संबंधित व्यक्ति ने पहले समन पर हस्ताक्षर किए, लेकिन बाद में उसे लेने से इनकार करते हुए समन फाड़ दिया। शिकायतकर्ता ने मारपीट व गाली-गलौच का भी आरोप लगाया है। जांच अधिकारी भीम राव ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

संवाद न्यूज एजेंसी