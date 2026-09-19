Palwal News: ट्रैक्टर की चपेट में आने से दो बच्चे घायल

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पलवल। स्यारोली-जैंदापुर मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से दो बच्चे घायल हो गए। इनमें एक बच्चे की हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली के निजी अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गदपुरी थाना प्रभारी कुलदीप सिंह के अनुसार, किशोरपुर निवासी धर्मेंद्र ने बताया कि 13 सितंबर को वह बेटे गौरव, संसवीर और कनिष्क उर्फ सोनू के साथ खेतों की ओर पैदल जा रहा था। तीनों बच्चे उनसे कुछ आगे सड़क किनारे कच्चे रास्ते पर चल रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रैक्टर को कच्ची पटरी पर उतार दिया गया। गौरव व कनिष्क को कुचलकर चालक ट्रैक्टर के साथ भाग गया। गौरव की गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के निजी अस्पताल में रेफर किया गया।