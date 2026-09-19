Palwal News: अवैध हथियार सहित दो आरोपी गिरफ्तार

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होडल। सीआईए पुलिस टीम ने दो युवकों को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक तमंचा और चार जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत हसनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। होडल सीआईए इंचार्ज अमित कुमार ने बताया कि 17 सितंबर को सूचना मिली कि दो युवक खिरवी-बांसवा रोड पर मौजूद हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को मोटरसाइकिल सहित काबू कर लिया। आरोपियों की पहचान जमशेद, निवासी नई, थाना बिछोर नूंह व साजिद, निवासी नंगला खरोट, थाना कोसी कलां, मथुरा उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस ने बरामद हथियार और कारतूसों को कब्जे में लेकर मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। सीआईए इंचार्ज ने बताया कि दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर दिया गया है।

संवाद न्यूज एजेंसी