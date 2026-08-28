Palwal News: ऑटो में महिला से मंगलसूत्र छीनने वाली दो आरोपी गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:24 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:24 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। ऑटो में सफर कर रही महिला से मंगलसूत्र छीनने के मामले में सीआईए स्टाफ पलवल ने दो महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान अनु निवासी मरोली और बीना निवासी लीखी के रूप में हुई। पुलिस ने उनके कब्जे से छीना गया सोने का मंगलसूत्र भी बरामद किया है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
सीआईए स्टाफ प्रभारी निरीक्षक जगमिंदर सिंह ने बताया कि मंडकौला निवासी रेणू ने शिकायत दी थी कि 27 अगस्त को दोपहर करीब 12:30 बजे वह पलवल बस स्टैंड से ऑटो में बैठकर बल्लभगढ़ जा रही थीं। आल्हापुर ट्रैफिक थाने के पास ऑटो में सवार दो महिलाओं ने छल-बल से उसके गले से सोने का मंगलसूत्र छीन लिया और भागने का प्रयास किया। महिला के शोर मचाने पर ऑटो चालक और अन्य सवारियों की मदद से दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। पीड़िता की शिकायत पर थाना शहर पलवल में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान अनु के कब्जे से 5.32 ग्राम और बीना से 4.95 ग्राम का सोने का मंगलसूत्र बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार बीना के खिलाफ थाना होडल में पहले भी लूट का मामला दर्ज है।
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पलवल। ऑटो में सफर कर रही महिला से मंगलसूत्र छीनने के मामले में सीआईए स्टाफ पलवल ने दो महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान अनु निवासी मरोली और बीना निवासी लीखी के रूप में हुई। पुलिस ने उनके कब्जे से छीना गया सोने का मंगलसूत्र भी बरामद किया है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
सीआईए स्टाफ प्रभारी निरीक्षक जगमिंदर सिंह ने बताया कि मंडकौला निवासी रेणू ने शिकायत दी थी कि 27 अगस्त को दोपहर करीब 12:30 बजे वह पलवल बस स्टैंड से ऑटो में बैठकर बल्लभगढ़ जा रही थीं। आल्हापुर ट्रैफिक थाने के पास ऑटो में सवार दो महिलाओं ने छल-बल से उसके गले से सोने का मंगलसूत्र छीन लिया और भागने का प्रयास किया। महिला के शोर मचाने पर ऑटो चालक और अन्य सवारियों की मदद से दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। पीड़िता की शिकायत पर थाना शहर पलवल में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान अनु के कब्जे से 5.32 ग्राम और बीना से 4.95 ग्राम का सोने का मंगलसूत्र बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार बीना के खिलाफ थाना होडल में पहले भी लूट का मामला दर्ज है।
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