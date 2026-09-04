Palwal News: ट्रक ने खच्चर बुग्गी को मारी टक्कर, 2 महिलाएं गंभीर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीनगीना। दिल्ली-अलवर मुख्य मार्ग पर शुक्रवार दोपहर गांव भादस स्थित पेट्रोल पंप के समीप नूंह की ओर से आ रहे ट्रक ने खच्चर बुग्गी को टक्कर मार दी। हादसे में बुग्गी सवार दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि तीन मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी चालक ट्रक छोड़कर भाग गया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है।खच्चर गाड़ी में सवार रूपाराम ने बताया कि वे राजस्थान के जालोर जिले के रहने वाले हैं। बडकली से नूंह की तरफ जा रहे थे। बुग्गी में 7 लोग और भेड़ के बच्चे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि खच्चर बुग्गी के परखचे उड़ गए। दुर्घटना में बुग्गी खींच रहे खच्चर, भेड़ के बच्चे और पालतू कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई।स्थानीय निवासियों की मदद से घायलों को अल-अफिया जिला अस्पताल, मंडीखेड़ा पहुंचाया गया। परिजनों के अनुसार, हादसे में एक महिला का पैर टूट गया है, जबकि दूसरी महिला के सिर में गंभीर चोट आई हैं।सूचना मिलते ही नगीना थाना पुलिस और पशु चिकित्सालय के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृत पशुओं का पोस्टमार्टम कराया और मौके पर छूटे ट्रक को कब्जे में ले लिया। नगीना थाना प्रभारी अजयवीर ने बताया कि आरोपी चालक की पहचान की जा रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।