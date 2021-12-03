Palwal News: वाहन की टक्कर से ट्रक कंडक्टर घायल

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पिनगवां। दिल्ली-मुंबई हाईवे पर चैनल नंबर 50.7 के पास सड़क पर खड़े ट्रक में दूसरे वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक का कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की शिकायत पर पिनगवां थाना पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। बिसरू निवासी रवि मोहम्मद उर्फ रबीन ने पुलिस को दी बताया कि 2 अगस्त की रात ट्रक का टायर फट गया। आरोप है कि चालक सलामू ने ट्रक को सड़क के बीच में खड़ा कर दिया। इसी दौरान वाहन ने ट्रक में टक्कर मार दी। टक्कर से ट्रक आगे बढ़ा और रवि का पैर उसके नीचे आ गया, जिससे उसके बाएं पैर में गंभीर चोट आई। आरोप है कि हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से चला गया। घायल को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। बाद में मथुरा के निजी अस्पताल में उसका उपचार कराया गया। जांच अधिकारी बाबू राम ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

संवाद न्यूज एजेंसी