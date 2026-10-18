Palwal News: टोल टैक्स करोड़ों में, गड्ढों में कैद सुरक्षित सफर

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267 लोगों की जान सड़क हादसों ने ली इस साल जिले में90 लाख की टोल वसूली प्रतिदिनदिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर सफर करने वाले वाहन चालकों को भारी टोल चुकाने के बावजूद सुरक्षित सड़कें नसीब नहीं हो रही हैं। जिले में हाईवे के फ्लाईओवरों पर बने गहरे गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। कहीं सड़क की परत उखड़ चुकी है तो कहीं मरम्मत के नाम पर लगाई गई पट्टियों के कारण वाहन हिचकोले खाते हैं।गदपुरी और करमन टोल प्लाजा पर प्रतिदिन करीब 90 लाख से अधिक रुपये की टोल वसूली के दावों के बीच सड़क की बदहाली ने रखरखाव व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रात के समय कई हिस्सों में रोशनी की व्यवस्था नहीं होने से खतरा और बढ़ जाता है। पर्याप्त रोशनी नहीं होने से गड्ढों का अंदाजा लगाना और मुश्किल हो जाता है। अचानक गड्ढा सामने आने पर वाहन अनियंत्रित होने और टायर क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना रहता है।जिले में जनवरी 2026 से अब तक करीब 510 सड़क हादसों में 403 लोग घायल और 267 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में हाईवे की खस्ता हालत को नजरअंदाज करना वाहन चालकों की सुरक्षा पर भारी पड़ सकता है।