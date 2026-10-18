Palwal News: पैमाइश रिपोर्ट में 15 मकान अवैध पाए जाने का दावा

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नगीना। वार्ड नंबर 15 के चैनपुरी मोहल्ले में आम रास्ते और तालाब की जमीन पर कथित अतिक्रमण का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। मामले में पैमाइश की रिपोर्ट सामने आने के बाद शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। सरपंच नसीम की अगुवाई में मौके पर पैमाइश की गई। सामने आई रिपोर्ट में करीब 15 मकानों के अवैध जगह पर बने होने का दावा किया गया है।ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 16.50 फीट चौड़े आम रास्ते पर कुछ लोगों ने पक्के मकान बनाकर कब्जा कर लिया है। इससे मोहल्ले के लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इरफान और नफीस अहमद ने करीब एक वर्ष पहले इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद जून में मुख्यमंत्री खिड़की के माध्यम से अधिकारियों को दोबारा लिखित शिकायत दी गई थी।बीडीपीओ विशाल आजाद ने बताया कि स्थिति का आकलन कर नियमानुसार कदम उठाए जा रहे हैं। जांच में अवैध निर्माण पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त किया जाएगा।