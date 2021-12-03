Palwal News: बुजुर्ग हमारी विरासत और धरोहर, परंपरा को देते हैं सही दिशा

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संवाद न्यूज एजेंसीतावडू। मेरा युवा भारत नूंह, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से गुरुवार को खंड तावडू के कस्तूरबा गांधी स्कूल में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के दादा-दादी और नाना-नानी ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में वृद्धजनों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करना था ताकि बुजुर्ग उपेक्षित महसूस न करें। कार्यक्रम में बताया गया कि बुजुर्ग हमारी विरासत और धरोहर हैं, जिनसे हमारी संस्कृति और परंपरा को सही दिशा मिलती है।समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी विजय प्रतीक धनखड़ ने कहा कि बुजुर्गों के सम्मान को सबसे ऊंचा बताया गया है। वृद्धजनों की सेवा से ही बच्चों में अच्छे संस्कार और अच्छे आचरण का निर्माण होता है।मेरा युवा भारत नूंह की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता ममता धवन ने भी बुजुर्गों को सम्मान देने पर जोर दिया। इस अवसर पर छात्रों को खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जरूरी पाठ्य सामग्री भी भेंट की गई। इस मौके पर रिटायर्ड कर्मचारी संघ के अध्यक्ष फरियाद मोहम्मद व महेंद्र कुमार, वंदना शर्मा, सुनीता, प्रवीण यादव, रिंकू, निशा सहित स्कूल स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।