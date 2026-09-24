Palwal News: साकरस जा रहा सवारियों से भरा टेंपो पलटा, बुजुर्ग की मौत

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समीम अहमद एडवोकेट ने बताया कि हादसे में रुकसीना और साहिस्ता नाम की दो महिलाओं को हल्की चोटें आईं। वहीं टेंपो चालक गिर्राज भी घायल हुआ है। उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई।सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर अल आफिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। दोनों घायल महिलाओं को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।सदर थाना प्रभारी सुभाष चंद ने बताया कि मृतक के स्वजन की ओर से अभी पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने के बाद नियमानुसार पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।