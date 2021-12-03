Palwal News: शिकायतों के निस्तारण में देरी पर सख्ती
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:08 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:08 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। लघु सचिवालय के सभागार में मंगलवार को जिला प्रशासन की बैठक हुई। उपायुक्त अखिल पिलानी ने सीएम विंडो और जन संवाद के तहत प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों के निस्तारण की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने लंबित मामलों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि आमजन अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीएम विंडो व जन संवाद के माध्यम से शिकायतें दर्ज कराते हैं। इन पर प्रभावी कार्रवाई करना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखने और जरूरत पड़ने पर मौके पर जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने प्रत्येक शिकायत पर की गई कार्रवाई की एटीआर पोर्टल पर समय पर अपलोड करने को कहा। बैठक में एसीयूटी अमितेज पांगती, एसडीएम नूंह कुंवर आदित्य विक्रम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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नूंह। लघु सचिवालय के सभागार में मंगलवार को जिला प्रशासन की बैठक हुई। उपायुक्त अखिल पिलानी ने सीएम विंडो और जन संवाद के तहत प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों के निस्तारण की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने लंबित मामलों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि आमजन अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीएम विंडो व जन संवाद के माध्यम से शिकायतें दर्ज कराते हैं। इन पर प्रभावी कार्रवाई करना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखने और जरूरत पड़ने पर मौके पर जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने प्रत्येक शिकायत पर की गई कार्रवाई की एटीआर पोर्टल पर समय पर अपलोड करने को कहा। बैठक में एसीयूटी अमितेज पांगती, एसडीएम नूंह कुंवर आदित्य विक्रम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।