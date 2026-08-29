Palwal News: जिले में लावारिस कुत्तों का आतंक, रोजाना 18 लोग पहुंच रहे अस्पताल

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चौक-चौराहों और रिहायशी इलाकों में बड़ी संख्या में लावारिस कुत्ते घूमते नजर आते हैंसंवाद न्यूज एजेंसीपलवल। जिले में आवारा कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिला नागरिक अस्पताल में रोजाना औसतन 15 मरीज कुत्ते के काटने के बाद उपचार और एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। शहर की गलियों, चौक-चौराहों और रिहायशी इलाकों में बड़ी संख्या में लावारिस कुत्ते घूमते नजर आते हैं। इनके कारण लोगों, बच्चों और बुजुर्गों में डर का माहौल बना हुआ है। कई लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों के झुंड के कारण घर से बाहर निकलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, फरवरी से जुलाई तक जिले में कुत्ते के काटने के 3,359 से अधिक मामले सामने आए हैं।फरवरी 675मार्च 514अप्रैल 576मई 513जून 579जुलाई 50219 अगस्त को गांव खिगोड़ निवासी एक बच्ची पर सुबह आवारा कुत्ते ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। परिजन बच्ची को उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार गांव खिगोड़ निवासी पूनम सुबह करीब 10 बजे टहलने के लिए निकली थी। इसी दौरान रास्ते में एक कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्ची को शरीर पर कई जगह काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह कुत्ते को वहां से भगाया और परिजनों को सूचना दी। इसके बाद परिजन घायल बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे।नगर परिषद पलवल की ओर से शहर के आवारा कुत्तों के लिए 2 करोड़ रुपये की लागत से डॉग शेल्टर होम बनाया जाएगा। नगर परिषद के एक्सईएन मनोज ने बताया कि मेघपुर में शेल्टर होम का निर्माण किया जाएगा। यहां शहर में घूमने वाले लावारिस कुत्तों को रखा जाएगा और उनका टीकाकरण भी कराया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से टेंडर जारी कर दिया गया है और आगे की प्रक्रिया जारी है।गली में घूम रहा था। इसी दौरान अचानक एक लावारिस कुत्ते ने हाथ पर काट लिया। कुत्ते के काटने के बाद उपचार के लिए अस्पताल आना पड़ा।घर से बाहर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में घूम रहे एक लावारिस कुत्ते ने हमला कर दिया और काट लिया। उपचार के लिए अस्पताल आना पड़ा।-सतेंद्र, समशाबाद