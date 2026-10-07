Palwal News: 10 अक्तूबर को मलाई पहुंचेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

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हथीन। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह 10 अक्तूबर को गांव मलाई पहुंचेंगे। वह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उटावड़-हथीन की ओर से आयोजित ब्लॉक कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उटावड़ के अध्यक्ष जाहिद अजमत ने बताया कि सम्मेलन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष नेत्रपाल अधाना, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और पूर्व मंत्री एवं नूंह विधायक आफताब अहमद समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और पार्टी से जुड़े विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भाग लेंगे। सम्मेलन में संगठन को मजबूत करने, आगामी पार्टी कार्यक्रमों और कांग्रेस की नीतियों को आमजन तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की जाएगी।

संवाद न्यूज एजेंसी