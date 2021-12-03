Palwal News: सार्वजनिक स्थानों की सफाई कर दिया स्वच्छता का संदेश

तावडू। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहे स्वच्छता कार्यक्रमों की कड़ी में बुधवार को ग्राम पंचायत सूबासेड़ी के गांव भोगीपुर में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम अतिरिक्त उपायुक्त नूंह ज्योति के मार्गदर्शन और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तावडू अरुण कुमार के दिशा-निर्देश में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सरपंच कुलदीप, आंगनवाड़ी वर्कर कमलेश जांगिड़, जिला सचिव भाजपा संतोष जांगिड़, कल्लू राम, पंचायत सफाई कर्मचारी सुनीता देवी और खंड समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तावडू मोहम्मद आरिफ सहित विद्यालय के अध्यापक, बच्चे और ग्रामीण मौजूद रहे।श्रमदान के दौरान गांव के सार्वजनिक स्थानों की साफ-सफाई की गई और ग्रामीणों व बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। उपस्थित लोगों को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने, कचरे का उचित प्रबंधन करने और गांव को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छता ही सेवा अभियान में जनभागीदारी और सामुदायिक सहभागिता का संदेश दिया गया।