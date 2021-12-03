फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   Six masked men attack businessman's home at midnight.

Palwal News: कारोबारी के घर आधी रात को छह नकाबपोशों का हमला

Wed, 14 Oct 2026 12:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:18 AM IST
विज्ञापन
Six masked men attack businessman's home at midnight.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


पलवल। शहर की पुरानी बस्ती सल्लागढ़ में सोमवार आधी रात को छह नकाबपोश युवकों ने कन्फेक्शनरी कारोबारी के घर पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। आरोपियों ने मकान के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे तोड़ने के साथ बाहर खड़ी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। इसी दौरान गश्त कर रही पुलिस कमांडो टीम मौके पर पहुंच गई। आरोपियों ने भागने का प्रयास किया और एक युवक ने कमांडो पर भी डंडे से वार किया। टीम ने एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि पांच अन्य फरार हो गए।

बिजनौर (उत्तर प्रदेश) निवासी कारोबारी इरशाद ने बताया कि वह पिछले करीब 16 साल से पलवल में रहकर कारोबार कर रहे हैं। सोमवार रात करीब 12 बजे वह घर में सो रहे थे। अचानक दरवाजे पर लाठियां बरसने और शीशे टूटने की आवाज सुनकर उनकी नींद खुली। अनहोनी की आशंका के चलते वह बाहर नहीं निकले।
विज्ञापन


पुलिस कमांडो खजान के अनुसार, टीम किठवाड़ी पुल के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान संदिग्ध युवक दिखाई दिए। पीछा करने पर वे एक गली में मकान पर हमला करते मिले। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। किठवाड़ी पुल चौकी प्रभारी मुकेश कुमार के अनुसार, एक आरोपी हिरासत में है। हमले के कारणों का पता लगाया जा रहा है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed