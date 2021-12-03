नूंह। हरियाणा में सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने क्लास-I और क्लास-II अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में स्कूलों के निरीक्षण और दौरों का विवरण दर्ज करने के लिए विशेष कॉलम जोड़ने के निर्देश दिए हैं।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद उपायुक्त अखिल पिलानी ने नूंह जिले के अधिकारियों को गोद लिए गए स्कूलों का साल में कम से कम तीन बार दौरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को विद्यार्थियों और शिक्षकों से संवाद कर शैक्षणिक व्यवस्था, आधारभूत सुविधाओं और संसाधनों के उपयोग की समीक्षा करनी होगी।निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करनी होगी और स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ संलग्न करनी होगी। निरीक्षण में मिली कमियों और सुधार संबंधी सुझावों को भी दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में सुधार के साथ अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है।