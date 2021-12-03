Palwal News: 20 करोड़ से संवरे ग्रामीण अंचल के रास्ते

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34 किलोमीटर लंबी सड़कों के सुधरने से दर्जनों गांवों को मिली बेहतर कनेक्टिविटीशेरसिंह डागरनूंह। गांवों को आपस में जोड़ने वाली करीब एक दर्जन प्रमुख सड़कों की मरम्मत, चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण का काम पूरा होने के बाद लंबे समय से चली आ रही जर्जर सड़कों की समस्या से राहत मिली है। करीब 34 किलोमीटर लंबे मार्गों पर 20 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया गया है। इससे करीब दो दर्जन गांवों के लोगों का आवागमन आसान हुआ है।योजना के तहत बीमा रोड से नब्बुबास, अलीपुर हैबतका से हमजापुर, बोडी कोठी से लुहिंगा खुर्द, अलीपुर मार्ग से पाडला, गोहाना से शिकरावा, राजाका से जैतलका, साकरस से झोंपड़ी, खुशपुरी से नंगली सहापुर, बोडी कोठी से घटवासन, होडल रोड से इमाम नगर, उटावड़ रोड से बदरपुर तथा होडल रोड से डाडोली मार्ग को सुधारा गया है।ग्रामीण शमीम, ताहिर, इलियास ताहिर, सुरेश व हरी का कहना है कि सड़कें बनने से आवागमन में बड़ा बदलाव आया है। पहले खराब रास्तों के कारण वाहन चालकों को धीमी गति से चलना पड़ता था और बरसात के दौरान परेशानी और बढ़ जाती थी। अब बेहतर सड़क होने से समय की बचत के साथ वाहनों का आवागमन भी आसान हुआ है। सड़क एवं लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रदीप संधू ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए विभाग की ओर से लगातार काम किया जा रहा है। जिन मार्गों पर काम कराया गया है, उनसे आसपास के गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिली है। आने वाले समय में आवश्यकता के अनुसार अन्य सड़कों को भी दुरुस्त कराने की दिशा में कार्य किया जाएगा।