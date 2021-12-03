Palwal News: 67 शिकायतों का समाधान

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नूंह। सेवा संकल्प अभियान के तहत गांव भादस में आयोजित सेवा सेतु कैंप में विभिन्न विभागों को 155 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 57 आवेदनों को प्रोसेस किया गया, जबकि 31 मामलों में पात्र लाभार्थियों को सैद्धांतिक मंजूरी या योजनाओं का लाभ दिया गया। इसके अलावा 67 शिकायतों का समाधान किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सर्वाधिक 52 आवेदन मिले। जिला परिषद चेयरमैन जान मोहम्मद ने कहा कि कैंपों के माध्यम से ग्रामीणों को एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं की जानकारी, आवेदन और पंजीकरण की सुविधा मिल रही है।

संवाद न्यूज एजेंसी