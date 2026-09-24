Palwal News: पुन्हाना में झंडा पूजन के साथ रामलीला की तैयारियां शुरू

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पुन्हाना। शहर में रामलीला मंचन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बुधवार को श्री रामलीला कमेटी की ओर से पुराने अस्पताल के पास सामुदायिक केंद्र में विधिवत झंडा पूजन किया गया। इस दौरान कमेटी प्रधान डालचंद (कोकी) सोनी, उपप्रधान कृष्ण आर्य सहित पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। पूजन के बाद रामलीला के सफल आयोजन और शहर में सुख-शांति की कामना की गई। पदाधिकारियों ने बताया कि कलाकारों ने मंचन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुन्हाना में दो स्थानों पर रामलीला होती है। श्री रामलीला कमेटी सामुदायिक केंद्र और मथुरा काव्य कला मंडल जमालगढ़ रोड स्थित सैनी मोहल्ले में आयोजन करता है।फोटो कैप्शन- झंडा पूजन के दौरान रामलीला कमेटी के पदाधिकारी व शहर के गणमान्य लोग।

संवाद न्यूज एजेंसी